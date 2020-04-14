إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفاً بعد زيادة يومية قياسية

قال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا، إن البلد سجل، اليوم الثلاثاء، 2774 حالة إصابة جديدة بكورونا في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات هناك إلى 21102 حالة.
وذكر أنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة خلال المساء لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصاً.
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