سلطنة عمان تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العمانية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع الإجمالي إلى 813 إصابة و4 وفيات. وقالت الوزارة في بيان عبر "تويتر"، إنها سجلت 6 حالات جديدة تماثلت للشفاء ليصبح العدد الكلي لحالات التعافي 130 حالة.

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