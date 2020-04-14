البحرين تسجل حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين اليوم الثلاثاء عن تسجيل حالة وفاة لاحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ،إن الوفاة لمواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عامًا، ولديه أمراض وظروف صحية كامنة.
وأضافت أن المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج.
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