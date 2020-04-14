سياسي إيراني يطالب خامنئي بالعفو عن معارضيه

طالب السياسي الإيراني، مصطفى تاج زاده، المرشد علي خامنئي، بالإفراج عن معارضيه المدانين بالسجن ممن طالبوا بتنحيه اقتداء بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله السيستاني، الذي عفا مؤخرًا عن مدان بالسجن أساء إليه.

وكان مكتب المرجع الشيعي علي السيستاني، أصدر أمس الإثنين، وثيقة تطالب بالإفراج عن مواطن عراقي يُدعى “كاظم عبيس عبد” وعدم معاقبته بالسجن المشدد عامين، بعدما نشر على صفحته الشخصية إساءة لشخص السيستاني.

وكتب مصطفى تاج زاده، وهو أحد أبرز المسؤولين في وزارة الداخلية الإيرانية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي (1997-2005) عبر تويتر “لقد طالب آية الله السيستاني بإطلاق سراح المواطن عبيس عبد ضمن معارضته الحكم المشدد الذي أدان المواطن بالسجن عامين، فيا ليت أيضًا يُصدر آية الله خامنئي أمرًا بالإفراج الفوري عمن أُدينوا بالسجن 15عامًا ممن طالبوا بتنحيه”.

يذكر أن محكمة إيرانية، قضت في أواخر آذار/ مارس الماضي بسجن 4 نشطاء وقّعوا على بيان طالبوا فيه بتنحي المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي.

وأشارت تقارير إخبارية في وقت سابق، إلى أن محكمة إعادة النظر في محافظة خراسان رضوي الإيرانية أدانت النشطاء: هاشم خواستار، ومحمد نوري زاد، ومحمد حسين سبهري وفاطمة سبهري، بالسجن من 3 إلى 15 عامًا، بعدما وقّعوا على بيان طالبوا فيه بتنحي خامنئي.

وكان محامي الدفاع عن النشطاء الإيرانيين، محمد حسين آقاسي، أكد أن “الأحكام الصادرة بحق النشطاء لا تنطبق مطلقًا مع القانون، إذْ إنهم أصدروا بيانًا فحسب، وهذا الأمر لا يُعد جرمًا في القانون وكان يجب تبرئتهم”، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء “هرانا” الحقوقية.