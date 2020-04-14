تطورات كورونا في الدول العربية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 أبريل 2020 01:16 مساءً - تستمر الدول العربية بتسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في وقت يرتفع فيه أيضاً عدد المتعافين من العدوى.

عمان.. 130 حالة شفاء

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات في السلطنة إلى 813.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 6 حالات شفاء جديد، مما يرفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 130. أما عدد الوفيات من كورونا في السلطنة فبلغ 4 حالات.

الكويت.. 26 حالة شفاء جديدة

وبدوره، أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح اليوم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 176.

كما تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا في الكويت، مما يرفع الإجمالي إلى 1355 حالة.

وقد تم تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا في الكويت، لمواطنة كويتية مسنة كانت تعاني من بعض الأمراض المزمنة.

البحرين: وفاة مواطن ستيني بكورونا

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 60 عاماً كان يتلقى العلاج من كورونا.

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وأوضحت في سلسلة تغريدات على حسابها في” تويتر” أن المتوفى كان يعاني من “أمراض وظروف صحية كامنة”.

وأضافت: “المتوفى حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج”.

فلسطين.. 10 إصابات جديدة

وفي فلسطين، قال المتحدث باسم الحكومة، إن وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية عادت إلى الارتفاع. وقد تم تسجيل إصابة مواطنين آخرين بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 320 مصاباً.

من جهته، قال كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة، إن الإصابات الجديدة موزعة بين خمس إصابات في بلدة العيرزية وواحدة في الخليل وأخرى في جنين وثلاث إصابات في قرية رافات. وأضاف أن حالة واحدة فقط من بين المصابين موجودة في العناية المركزة.

وقد سجلت الأراضي الفلسطينية حالتي وفاة منذ انتشار فيروس كورونا الشهر الماضي.

المغرب.. 1838 إصابة

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 1838.

أما إجمالي حالات التعافي من كورونا في المغرب فوصل إلى 210 حالات.