دبي تفتح جزئياَ بعض الأنشطة التجارية

سمحت اقتصادية دبي الإثنين، لمجموعة جديدة من الأنشطة التجارية بممارسة أعمالها من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء بشرط الالتزام بالتدابير الوقائية ضد تفشي كوفيد 19.

وأكدت أن قراراها يأتي تمشياً مع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث يمكن لمحلات الأنشطة التجارية المرتبطة ببيع سلع غذائية متنوعة ممارسة أعمالها في دبي خلال ساعات العمل التي تبدأ من 8 صباحا حتى 8 مسا ء مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي، واصدار تصاريح الحركة.

كما أوضحت أن الانشطة التجارية المسموح لها ممارسة عملها في دبي تتضمن ‏تجارة اللحوم، وتجارة الخضراوات والفواكه، والمحمصة، والمطحنة، وتجارة المكسرات، وتجارة الحلويات والشوكولاتة، وتجارة الأسماك، وتجارة القهوة، وتجارة الشاي. مؤكدة أنه سيتم تنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بهذا التعميم.

398 إصابة جديدة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مساء الإثنين عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تعود لجنسيات مختلفة، وتخضع جميعها للرعاية الصحية اللازمة، حيث تم التعرف على الحالات الجديدة من خلال توسيع نطاق الفحوصات في الدولة، وفحص المخالطين لإصابات أعلن عنها سابقا، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات التي تم تشخيصها في الدولة 4521 حالة.

كما تم الإعلان عن وفاة 3 حالات لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وبالتزامن مع الأمراض المزمنة التي كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 25 حالة.