مصرع 26 شخصاً بأعاصير تضرب جنوب أمريكا

تفقد رجال الإنقاذ وأصحاب المنازل بأنحاء الجنوب الأميركي، الاثنين، أنقاض مئات المباني المدمرة بفعل سلسلة من الأعاصير التي قتلت 26 شخصا على الأقل في وقت يضرب فيه الطقس السيئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكان هناك 51 مليون شخص من فلوريدا وحتى نيو انجلاند في مسار الأعاصير مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية الأميركية من رياح عاتية وأمطار غزيرة، إضافة لاحتمال هبوب المزيد من الأعاصير بعد ظهر اليوم الاثنين.

وذكرت الأرصاد الجوية أن الطقس السيئ تسبب في نحو 60 إعصارا، مخلفا وراءه مسارا من الدمار من تكساس وحتى نورث كارولاينا وساوث كارولاينا يومي الأحد والاثنين.

وقال خبير الأرصاد الجوية آرون تيبورسكي من الأرصاد الجوية الأميركية، إن الرياح العاتية في الطبقات العليا للجو اتحدت مع كتلة هواء بارد قوية مما جعل الطقس خطيرا على نحو خاص.

وقال “هذا هو بالضبط فصل الربيع – قطعا لا شيء خارجا عن المألوف – لكنه نشط جدا”.

وذكرت وسائل إعلام محلية ومسؤولون بالولايات أن ما لا يقل عن 11 شخصا قتلوا في مسيسيبي وثمانية في ساوث كارولاينا وستة في جورجيا وواحد في أركانساس.