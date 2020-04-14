فيروس كورونا.. إيران: الوفيات اليومية تراجعت لأول مرة إلى ما دون المائة

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إيران، انخفض خلال الـ24 ساعة الماضية، تحت المائة لأول مرة منذ شهر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 74 ألفاً و877 حالة، حتى ظهر اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 4683 حالة، بعد وفاة 98 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف جهانبور، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 1574 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 74 ألفا و877 بينهم 3691 في وضع حرج، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 48 ألفاً و129 شخصاً حتى الآن.