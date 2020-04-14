الريفي يطرق باب السفارة المصرية طمعا في العودة إلى المغرب قبل رمضان

طرق الفنان، محمد الريفي، باب السفارة المغربية في مصر، طمعا في عودته إلى المغرب قبل حلول شهر رمضان، بعدما وجد نفسه وزوجته عالقين هناك نتيجة تعليق كافة الرحلات الجوية، والبحرية، كإجراء لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقال الفنان المغربي في تدوينة فايسبوكية، ليلة أمس الاثنين/الثلاثاء، إنه تواصل مع السفير المغربي، لكنه أكد له بكل احترام أن إمكانية عودته إلى المغرب قبل رمضان ضئيلة جدا.

وكان محمد الريفي قد اضطر إلى البقاء في القاهرة، وعلق عن الواقعة: “معندنا منديرو نحتارمو قرار الدولة والدينا متخافوش علينا”.

وعلق المغرب جميع رحلاته الجوية كإجراء احترازي مبكر، يوقف تدفق حالات مصابة بكوفيد 19، وافدة من دول أخرى.