مغاربة عالقون في تركيا.. من دون مال وفي ظروف صعبة

يناشد مئات من المغاربة العالقين في إسطنبول، وباقي المدن التركية، الملك والسلطات المغربية، السماح لهم بالعودة، في أقرب وقت، إلى أرض الوطن.

وقال كمال عصامي، أحد العالقين في إسطنبول، في حديثه مع “اليوم24″، إن المغاربة العالقين داخل الأراضي التركية، يعيشون ظروفا صعبة، منذ قرار السلطات المغربية إغلاق المنافذ الجوية في وجهِ العالم.

وأضاف المتحدث ذاته أن بعض العالقين وجدوا أنفسهم في حالة تشرد، ويعيشون منذ إعلان إغلاق المغرب لحدوده، متنقلين بين الفنادق، أو من دون مأوى، كما أن الكثيرين منهم استنفدوا المال المحدود، الذي جلبوه معهم من أجل العطلة، دون أن ننسى بعض الأشخاص، الذين يعانون أمراضا مزمنة.

وأكد كمال أنه حاول التواصل أكثر من مرة مع القنصلية المغربية في إسطنبول، لكن من دون جدوى.

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وأوضح المتحدث نفسه أن المغاربة هنا مستعدون الحجر الصحي بالمغرب تحت إشراف وزارة الصحة بمجرد السماح لهم بالعودة إلى أرض الوطن.

يذكر أنه ستعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج اجتماعا، صباح غد الأربعاء، لدراسة موضوع المغاربة، العالقين بالعديد من البلدان، والذي يقدر عددهم 18 ألف، بسبب انتشار وباء كوفيد 19.

ووجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كلمة، أمس الاثنين، للمغاربة العالقين بالخارج، في حديثه خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، وقال لهم إن البلاد في وضع استثنائي، مبشرا إياهم بـ”ترتيبات، وتحضيرات، واستعدادت للعودة”، داعيا إياهم إلى الصبر بالقول “صبرو معنا”.