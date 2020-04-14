مندوبية الصحة في بني ملال: نشكر الشباب على ممرات التعقيم..لكن لن نستعملها لهذه الأسباب

في مبادرة إنسانية بمناسبة تفشي كوفيد 19، وضع مجموعة من الشباب الحرفيين، أخيرا، في مدينة بني ملال، ممرا للتعقيم في المستشفى الجهوي، لكن السلطات الصحية أوصت بعدم استعماله.

وقالت المديرية الجهوية للصحة، في بلاغ لها، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إنها ترحب بالفكرة، كما عبرت عن امتنانها، وشكرها للمانحين ممر التعقيم.

وأكدت المديرية في البلاغ نفسه أنه “من خلال عمليات التتبع، والمراقبة في إطار اليقظة الدوائية (pharmacovigilance)، والمادية (matériovigilance) للممر، لم يتأكد مطابقة هذا الأخير لمعايير السلامة الصحية المعترف بها، لا من حيث المكونات، التي تدخل في تركيبه، ولا من حيث معايير السلامة، والأمان، التي اعتمدت في تصميمه، إضافة إلى أنه لا يمكن ضبط مواد التعقيم المستعملة به، لا من حيث الجودة، والكمية، ولا من حيث تفاعلها مع المكونات التركيبية للممر”.

وشددت المديرية ذاتها على عدم استعمال هكذا ممرات، إلا إذا كانت تتوفر على شهادة للجودة مسلمة من طرف السلطات المخول لها منح مثل هذه الشهادات، حفاظا على سلامة كافة المواطنات، والمواطنين، بتعبير البلاغ.