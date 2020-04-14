وفيات كورونا بالعالم تتجاوز 120 ألفا: 567 وفاة بإسبانيا وإصابات أفريقيا تتخطى 15 ألفًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تجاوزت وفيّات فيروس كورونا حول العالم، الثلاثاء، حاجز 120 ألف حالة، بحسب بيانات موقع "ورلدو ميتر" المتخصص في رصد إصابات وضحايا الفيروس، فيما سجلت إسبانيا 567 وفاة بالفيروس، كما وصلت الإصابات في أفريقيا إلى 15 ألفًا و249 حالة، بعد تسجيل نحو 750 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة.

وبلغ إجمالي الوفيات حول العالم بسبب الفيروس، حتى اليوم الثلاثاء، 120 ألف و434، فيما وصلت أعداد الإصابات مليون و933 ألف و800 حالة، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".

وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية، قائمة بلدان العالم في أعداد وفيّات كورونا، وذلك بـ23 ألف و644 وفاة، تليها إيطاليا بـ20 ألف و465 ومن ثم إسبانيا.

في نيويورك (أ ب)

أما في الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، فقد بلغت أعداد الوفيات بسبب الفيروس 3 آلاف و341.

وفي إسبانيا، أوقع الوباء أكثر من 18 ألف وفاة، وبلغ عدد الوفيات في البلد الاكثر تضررا في أوروبا بعد إيطاليا، ووصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 172 ألفا و541 فيما استؤنف العمل في بعض قطاعات الاقتصاد التي كانت متوقفة على مدى أسبوعين.

وهذه الحصيلة ارتفعت فقط بنسبة 1,8 في المئة في الساعات الـ24 الاخيرة في حين أنها كانت تزيد بنسبة تتجاوز ثمانية في المئة يوميا منذ بداية نيسان/ إبريل، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

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وفي سياق ذي صلة، تصدرت جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة بعدد الإصابات التي بلغت 2272، تلتها مصر بتسجيلها 2190 حالة، ثم الجزائر بـ1914.

وأظهرت بيانات المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن عدد المصابين بالفيروس في القارة وصل إلى 15 ألف و249 حالة، بعد تسجيل نحو 750 إصابة في الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 816 حالة، بعد تسجيل 28 وفاة في الساعات الـ24 الماضية في عموم القارة.

في نيويورك (أ ب)

وتصدرت جنوب أفريقيا قائمة بلدان القارة بعدد الإصابات التي بلغت 2272، تلتها مصر بتسجيلها 2190 حالة، ثم الجزائر بـ1914.

ومنذ ظهوره بمدينة ووهان الصينية، في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، انتشر فيروس كورونا في 210 دول ومناطق حول العالم، فيما تعافى 456 ألف و539 مصاب.

وحتى صباح الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و926 ألفا، توفي منهم أكثر من 119 ألفا، فيما تعافى أكثر من 452 ألفا، بحسب موقع Worldometer.