إصابات إيران بكورونا تقترب من 75 ألفا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، 98 حالة وفاة جديدة و1574 إصابة في الأربع والعشرين الساعة الماضية.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 74 ألفا و877 شخصا، وبوفاة 98 شخصا بلغ عدد المتوفين في إيران 4683 شخصا، حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

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وأضاف جهانبور: "من بين المصابين بالفيروس في البلاد، 3691 في وضع حرج"، موضحا أن عدد المتعافين بلغ 48 ألفا و129 شخصا لغاية الآن.

وكان البرلمان الإيراني، أعلن في وقت سابق، أن رئيسه علي لاريجاني، تماثل للشفاء بعد إصابته بفيروس "كورونا".