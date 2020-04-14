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شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مساعدات إماراتية إلى قبرص لدعمها في مكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات حملت 8 أطنان من المستلزمات الطبية إلى قبرص، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال سلطان أحمد غانم السويدي سفير الإمارات لدى قبرص: "إن تقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة كورونا هو واجب إنساني يجب أن تقوم به كل دولة قادرة على ذلك، فالتعاون الدولي متعدد الأطراف ضروري للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية".
مساعدات من الإمارات و"الصحة العالمية" للصومال في مواجهة كورونا
وأضاف: "إن هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس".
وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى قبرص من مستلزمات طبية ووقائية ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب قبرص وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.
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