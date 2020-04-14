شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البصرة العراقية.. تسجيل نسب عالية من الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:13 مساءً, 14 أبريل 2020 م المناطق - وكالات قررت خلية الأزمة في محافظة البصرة جنوب العراق عزل قضاء المدينة التابع للمحافظة بشكل تام على إثر تسجيل نسب عالية من الإصابات بفيروس كورونا.

وعزت الحكومة المحلية ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس إلى عدم التزام بعض مواطني القضاء بقرار حظر التجوال الوقائي المفروض منذ مايزيد على أسبوعين.

إلى ذلك توجهت فرق صحية إلى القضاء المذكور لإجراء حملة بحث وتحري عن الأشخاص المصابين أو الملامسين لهم , واستكملت في يومها الأول فحص 700 مئة شخص من أبناء القضاء.

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