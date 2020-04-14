شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفًا بعد زيادة يومية قياسية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:07 مساءً, 14 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت روسيا 2774 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في زيادة يومية قياسية ليصل العدد الإجمالي للحالات فيها إلى 21102 حالةً.

وقال مركز مكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم إنه جرى تسجيل 22 وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إلى 170 شخصًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في روسيا تتجاوز 20 ألفًا بعد زيادة يومية قياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.