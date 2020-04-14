شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عمان تسجل ٨٦ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 مساءً, 14 أبريل 2020 م المناطق - وكالات سجلت وزارة الصحة العمانية 86 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة 813 حالة إصابة، وأربع حالات وفاة.

وأكدت أن ست حالات جديدة تماثلت للشفاء، ليصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء بسلطنة عمان مائة وثلاثين حالةً.

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