شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المغرب اليوم 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1838، فيما استقر عدد الوفيات في 126 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصل الى حد اليوم الى 210 شخصا، وتم أيضا استبعاد 7771حالة أخرى بعد الكشف المخبري.