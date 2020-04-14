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إخماد حرائق الغابات حول مفاعل تشيرنوبل

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قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إنه تم إخماد حريق غابات ضخم في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل المتوقف عن العمل وأضافوا أن المئات من عمال الطوارئ استخدموا طائرات وطائرات هليكوبتر لإخماد ألسنة اللهب. وحذر ناشطون مدافعون عن البيئة أمس الاثنين من أن الحريق، القريب من موقع أسوأ كارثة نووية شهدها العالم في 1986، يشكل تهديدا بسبب الإشعاعات.

لكن السلطات الأوكرانية قالت اليوم: إنه "على الرغم من تسجيل زيادة وجيزة في جزيئات سيزيوم-137 في منطقة كييف جنوبي المفاعل فإن مستويات الإشعاع ظلت في نطاقها المعتاد بشكل عام ولم تستلزم المزيد من إجراءات الحماية".

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