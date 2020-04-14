شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حرائق الغابات حول مفاعل تشيرنوبل والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الثلاثاء إنه تم إخماد حريق غابات ضخم في المنطقة المحيطة بمفاعل تشيرنوبل المتوقف عن العمل وأضافوا أن المئات من عمال الطوارئ استخدموا طائرات وطائرات هليكوبتر لإخماد ألسنة اللهب. وحذر ناشطون مدافعون عن البيئة أمس الاثنين من أن الحريق، القريب من موقع أسوأ كارثة نووية شهدها العالم في 1986، يشكل تهديدا بسبب الإشعاعات.
لكن السلطات الأوكرانية قالت اليوم: إنه "على الرغم من تسجيل زيادة وجيزة في جزيئات سيزيوم-137 في منطقة كييف جنوبي المفاعل فإن مستويات الإشعاع ظلت في نطاقها المعتاد بشكل عام ولم تستلزم المزيد من إجراءات الحماية".
كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حرائق الغابات حول مفاعل تشيرنوبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.