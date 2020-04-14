شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يمدد الإغلاق في الهند حتى 3 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أصدر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم الثلاثاء قرارا بتمديد الإغلاق المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى 3 مايو، لكنه قال إنه سوف يبحث تخفيف القيود في مناطق من الهند بعد أسبوع نظرا للصعوبات التي يواجهها الفقراء.

وأفادت وزارة الطيران المدني في إعلان منفصل بأن جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية في الهند سوف تبقى معلقة حتى 3 مايو.

وقال مودي في خطاب تليفزيوني إلى الأمة إنه سوف يتم السماح ببعض الأنشطة الأساسية في المناطق التي أظهرت تحسنا في احتواء الفيروس بداية من 20 أبريل. وأضاف أنه سوف يتم تكثيف معركة الهند ضد الفيروس خلال الأسبوع المقبل عبر مراقبة صارمة لكل منطقة، بل وفرض قيود أكثر صرامة في مناطق محددة و بؤر محتملة.

وأوضح رئيس الوزراء الهندي "يمكننا بعد ذلك أن نقرر تخفيف القيود في تلك المناطق الناجحة في هذا الاختبار، والتي نجحت في احتواء البؤر ومنع ظهور غيرها". وأضاف أن هناك استثناءات "محدودة" بعد 20 أبريل يتم تحديدها نظرا لمعيشة الفقراء والعمالة اليومية.