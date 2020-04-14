شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ شهر .. تايوان «صفر» إصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وحظيت تايوان بإشادة من خبراء الصحة بفضل طريقة مكافحتها للفيروس بما في ذلك بدء إجراءات مبكرة في 31 ديسمبر كانون الأول لفحص الوافدين من مدينة ووهان الصينية التي رُصدت أول حالات إصابة بالفيروس بها في العام الماضي.
وسجلت تايوان 393 حالة إصابة بكورونا وست وفيات حتى الآن. وكانت 338 حالة من إجمالي الإصابات وافدة من الخارج يشتبه في إصابتها أثناء الوجود في الخارج قبل دخول تايوان فيما كانت بقية الحالات محلية.
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