أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إعادة العراقيين العالقين في الكويت إلى البلاد براً يوم السبت المقبل.
وقال الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتوجيه من وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وبمتابعة وتنسيق سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت، سيتم إعادة العراقيين العالقين في الكويت براً بالتنسيق مع محافظة البصرة السبت المقبل".
وتعلن وزارة الخارجية، بين الحين والآخر تسيير رحلات إلى عدد من الدول من أجل إعادة العراقيين العالقين هناك إلى البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: سنعيد العراقيين في الكويت برا يوم السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.