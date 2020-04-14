الخارجية: سنعيد العراقيين في الكويت برا يوم السبت المقبل

أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، إعادة العراقيين العالقين في الكويت إلى البلاد براً يوم السبت المقبل.

وقال الصحاف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بتوجيه من وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم وبمتابعة وتنسيق سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت، سيتم إعادة العراقيين العالقين في الكويت براً بالتنسيق مع محافظة البصرة السبت المقبل".

وتعلن وزارة الخارجية، بين الحين والآخر تسيير رحلات إلى عدد من الدول من أجل إعادة العراقيين العالقين هناك إلى البلاد.