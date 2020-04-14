تايوان تعلن تسجيل "صفر إصابة" بكورونا لأول مرة منذ شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

لم تسجل تايوان، الثلاثاء، أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أكثر من شهر في أحدث مؤشر على أن إجراءات الوقاية المبكرة والفعالة التي طبقتها الجزيرة أتت بثمارها.



وحظيت تايوان بإشادة من خبراء الصحة بفضل طريقة مكافحتها للفيروس بما في ذلك بدء إجراءات مبكرة في 31 ديسمبر لفحص الوافدين من مدينة ووهان الصينية التي رُصدت أول حالات إصابة بالفيروس بها في العام الماضي.

وسجلت تايوان 393 حالة إصابة بكورونا و6 وفيات حتى الآن. وكانت 338 حالة من إجمالي الإصابات وافدة من الخارج يشتبه في إصابتها أثناء الوجود في الخارج قبل دخول تايوان فيما كانت بقية الحالات محلية.

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وقال وزير الصحة تشين شيه-تشونج في مؤتمر صحفي: "بالطبع نأمل أن يكون انتهى" في إشارة للفيروس في الجزيرة.

وأضاف: "لكن لا يزال علينا مواصلة الحذر وبالطبع نحن يسعدنا عدم تسجيل حالات جديدة".

وذكر أن آخر مرة لم تسجل تايوان حالات جديدة كانت في التاسع من مارس ثم زاد العدد بعدها لفترة بعد عودة أشخاص إلى الجزيرة من أماكن انتشر بها الفيروس في أوروبا والولايات المتحدة.

وقالت الحكومة إن عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد شفائهم بلغ 124 شخصا.

لكن القيود تظل سارية ومنها فرض حجر صحي إجباري لمدة 14 يوما على جميع الوافدين وخفض عدد رحلات الطيران الدولية بشدة.