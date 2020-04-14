شكرا لقرائتكم إيران: 98 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد الإصابات لـ 74877 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 98 وفاة جديدة بكورونا، وارتفاع عدد الإصابات إلى 74877.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهنبور، في بيانه اليومي عن أوضاع المرض في البلاد بأنه تم تسجيل 1574 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى تعافي 48128 مصاباً بفيروس كورونا، من المرض وغادروا المستشفيات.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن 3691 مصاباً بفيروس كورونا، في حالة صحية حرجة، في وقت تم إجراء 287359 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم في البلاد.

يأتي ذلك فيما اعتبر نائب إيراني أن فيروس كورونا الذي حصد حتى الساعة حياة 4585 شخصاً في البلاد، سيتحول إلى وباء مزمن.

وشدد عبد الرضا عزيزي، رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على أن السيطرة على هذه الأزمة الصحية "تتطلب إغلاق البلاد ثلاثة أشهر".

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وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية: "إذا لم تغلق البلاد فإن مرض كورونا سيصبح مزمنًا".

إلى ذلك، انتقد عزيزي سياسة الحكومة التي وصفها "بالمعوجة" في مواجهة الفيروس المستجد، محذراً من أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، "فسيُضاف 2000 شخص يوميًا إلى مرضى كورونا في البلاد".

من مستشفى في طهران يوم 30 مارس

"بالطريقة العسكرية"

إلى ذلك، قال "ينبغي علينا أن نتفق مرة واحدة وننهي تلك القضية بإغلاق البلد، وإذا لم نستخدم الطريقة العسكرية، فلن يتم قطع سلسلة المرض".

كما اعتبر أن مرحلة ما بعد كورونا سيكون لها تأثير كبير على التأمين والصناعة والعمال.

يأتي هذا بعد أن أعلن الرئيس الإيراني، الأحد، أن المشاغل والأعمال التي وصفها بـ"قليلة الخطورة من الناحية الصحية" ستستأنف في محافظة طهران، اعتباراً من يوم السبت القادم 18 أبريل/ نيسان، في وقت لا تزال منظمة الصحة العالمية تحذر من استعادة الفيروس عافيته وتفشيه ثانية في حال رفعت قيود التنقل والحركة والأعمال بوقت مبكر أو متسرع.