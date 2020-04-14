وقع إشكال بين عناصر شرطة بلدية طرابلس وعناصر الجمعيات الكشفية التي تقوم بتوزيع القسائم الغذائية المقدمة من البلدية على أبناء المدينة في المناطق الشعبية، حيث أصيب ثلاثة كشفيين بجروح نقلوا إثرها إلى المستشفى الإسلامي الخيري.
إلا أن الإشكال ما لبث أن تطور، حين توجهت مجموعات من الحراك إلى مركز الشرطة في القصر البلدي، وحصل عراك بين الشرطة والمحتجين وارتفعت الأصوات، وعلى الفور تدخل الجيش وعمل على الفصل بينهما.
وتوجه رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق إلى المستشفى لزيارة الجرحى، واطمئن إلى أوضاعهم الصحية، مؤكدا أن "كلفة علاجهم ستكون على نفقة البلدية".
كانت هذه تفاصيل خبر 3 جرحى في إشكال في طرابلس بين شرطة البلدية والجمعيات الكشفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.