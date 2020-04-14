الوزيرة يمين تبحث والاتحاد العمالي الاوضاع المعيشية والعمالية

عرضت ​وزيرة العمل​ لميا يمّين في مكتبها في الوزارة مع وفد من ​الاتحاد العمالي العام​ برئاسة رئيسه ​حسن فقيه​ الاوضاع الاجتماعية والعمالية في هذه المرحلة.

واشار فقيه في تصريح له، الى ان الاجتماع بناء لطلب من وزيرة العمل للاستماع الى وجهة نظر الاتحاد حول المستجدات اليومية الطارئة التي يتعرض لها العمال خاصة ​المياومين​ منهم ، اضافة الى قضايا الصرف التي تتفاقم يومياً. اضاف: طالبنا التشدد لدى اصحاب العمل من اجل إبراز التضامن الحقيقي في هذه المرحلة مع العمال وان لا يصار الى المس برواتبهم واجورهم.

وقال: طرحنا ايضاً موضوع التئام ​طاولة الحوار​ بين اطراف الانتاج الثلاثة برعاية وزيرة العمل للبحث في انشاء صندوق خاص ب​البطالة​ إسوة بكل دول العالم لكي يستطيع ​لبنان​ تحمل اعباء العمال والموظفين في مرحلة التعطيل القسري ، على غرار ما هو حاصل اليوم. كما طالبنا بإحياء المجلس الوطني للعمل الصادر بمرسوم رقم 6304 عام 1966.