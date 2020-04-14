إطلاق المرحلة الثانية لتعقيم شوارع وأحياء مدينة بعلبك لمدة ثلاثة أيام

نظّمت بلدية ​بعلبك​ و"​الهيئة الصحية الإسلامية​" و​الدفاع المدني​ في الهيئة، حملة تعقيم الأسواق التجارية والأحياء داخل مدينة بعلبك، استكمالًا للمرحلة الأولى الّتي انطلقت منذ أزمة "كورونا" في ​لبنان​. وقد رافق الحملة رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ ونائبه مصطفى الشل.

في هذا الإطار، لفت بلوق إلى أنّ "استكمالًا للحملة الّتي أطلقها البلدية وتوقّفت بسبب ​حالة الطقس​، تقوم البلدية بالتعاون مع الدفاع المدني في "الهيئة الصحية الإسلامية" بإطلاق المرحلة الثانية لتعقيم شوارع وأحياء مدينة بعلبك لمدّة ثلاثة أيام، وتجدّد لتغطية أحياء المدينة كافّة".

ودعا أهالي المدينة إلى "التجاوب في ​حالة الطوارئ​ الصحيّة الّتي أعلنتها ​الحكومة اللبنانية​ ضمن خطة محاصرة هذا الوباء"، معربًا عن أمله من أصحاب المحال التجارية "الاستمرار في إقفال محلاتهم على الرغم من الضائقة الماليّة والاقتصاديّة الّتي تمرّ بها البلد"، مؤكّدًا أنّ "بعلبك خالية من أي إصابات بـ"كورونا". وأشار إلى أنّ البلدية سوف تقوم ببعض الأشغال على الطرقات الداخليّة خلال حالة الطوارئ".