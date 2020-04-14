الصايغ: كيف لنا أن نثق بقدرة السلطة على تنفيذ خطة اقتصادية ناجحة؟

سال عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له "كيف لنا أن نثق بقدرة هذه ​السلطة​ على إنتاج وتنفيذ خطة إنقاذ اقتصادية وطنية ناجحة، وهي العاجزة عن تأمين ​مساعدات​ للعائلات الأكثر حاجة من دون استنسابية حزبية فاقعة اضطرت ​الجيش​ إلى وقف عملية توزيعها، وهي السلطة العاجزة عن احترام تشكيلاتٍ قضائية مستقلة كما أصدرها ​مجلس القضاء الأعلى​، وهي العاجزة عن ملء الشواغر الملحّة في المراكز المالية نتيجة الخلاف على ​المحاصصة​، وهي السلطة العاجزة عن وقف التهريب على المعابر غير الشرعية، وعن تعيين مجلس إدارة وهيئة ناظمة للكهرباء كي لا تزعل تيار الصهر، وهي سلطة ترى أن مصادرة أموال المودعين في ​المصارف​ هي الحل للأزمة الاقتصادية التي تعصف بنا".

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