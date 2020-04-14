خميس: يجب تسديد اموال المستشفيات بسرعة والا نحن متجهون الى الهاوية

اشار المدير العام ل​تعاونية موظفي الدولة​ ​يحيى خميس​ الى انه لا مشكلة لدى تعاونية موظفي الدولة في دخول الموظفين الى المستشفيات، ونحن نستقبل الملفات ونتابعها وعملية تسليم الادوية واتمام الموافقات للاستشفاء تحصل كما كانت في السابق.

ولفت يحيى خميس في حديث تلفزيوني، الى انه "يجب تسديد اموال ​المستشفيات الخاصة​ بسرعة حتى تستمر بالعمل والا نحن متجهون الى الهاوية لان بعض المستشفيات الخاصة متجهة نجو الاقفال".