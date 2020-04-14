أكّد عضو "كتلة المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، "أنّنا نؤيّد تولّي ​الجيش اللبناني​ التدقيق بلوائح الأسماء الّتي سيشملها الدعم الّذي أقرّه ​مجلس الوزراء​"، مجدّدًا "الثقة ب​المؤسسة العسكرية​". وأعرب في تعليق على مواصع التواصل الإجتماعي، عن استغرابه "كيف أنّ بعض السياسيّين كانوا يستغلّون أزمات إنسانيّة وواقعًا اجتماعيًّا لتمرير محاصصاتهم ومحسوبياتهم"، موضحًا أنّ "همَّنا أن تصل الأمانة لأصحابها ولمستحقّيها، مع الأمل أن تشمل كلّ العائلات الّتي تعطّلت أشغالها وبات وضعها كارثيًّا، وأن تكون قيمة الدعم متناسبة مع حجم كلّ عائلة، ليكون الدعم عادلًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر البعريني جدد الثقة بالجيش: بعض السياسيين يستغلون الأزمات لتمرير محاصصاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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