"التيار الوطني" في جبيل طالب بالقبض على سارقي مكتب أحد أعضاء مجلس القضاء

أعلنت هيئة "​التيار الوطني الحر​" في ​قضاء جبيل​، أنّ "مكتب عضو مجلس القضاء في التيار زخيا سيف، تعرّض للخلع والسرقة بعد منتصف ليل أمس، وتمّ سلب مبلغ من المال وبعض الموجودات".

وأعربت الهيئة ومجلسها في بيان، عن "أسفهما لما حصل، وطالبا ​القوى الأمنية​ بـ"إجلاء ملابسات الحادث بسرعة والقبض على الفاعلين".