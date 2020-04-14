أعلنت هيئة "التيار الوطني الحر" في قضاء جبيل، أنّ "مكتب عضو مجلس القضاء في التيار زخيا سيف، تعرّض للخلع والسرقة بعد منتصف ليل أمس، وتمّ سلب مبلغ من المال وبعض الموجودات".
وأعربت الهيئة ومجلسها في بيان، عن "أسفهما لما حصل، وطالبا القوى الأمنية بـ"إجلاء ملابسات الحادث بسرعة والقبض على الفاعلين".
كانت هذه تفاصيل خبر "التيار الوطني" في جبيل طالب بالقبض على سارقي مكتب أحد أعضاء مجلس القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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