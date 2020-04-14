يُعقد في هذه الأثناء، اجتماع بين عدد من النواب في القاعة العامة ل​مجلس النواب​، للبحث في إمكانيّة انعقاد جلسة تشريعية إلكترونيًّا أي عن بُعد، وستقرّر هيئة مكتب المجلس فيما إذا كانت الجلسة ستُعقد إلكترونيًّا، أو في القاعة العامة للمجلس مع تباعد النواب عن بعضهم البعض.

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كانت هذه تفاصيل خبر إجتماع بين عدد من النواب بالمجلس النيابي لبحث إمكانية عقد جلسة تشريعية إلكترونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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