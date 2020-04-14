وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالة وفاة جديدة و55 إصابة بفيروس "كورونا"

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، عن "تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجّلة في البلاد إلى 1355".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "حالات الإصابة الجديدة هي ثلاث حالات مرتبطة بالسفر، 43 حالة مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالفيروس، و9 حالات قيد التقصّي الوبائي". وذكر أنّ "إجمالي حالات الوفاة بلغ ثلاث حالات، بتسجيل وفاة مواطنة كويتية مصابة بالفيروس عمرها 79 عامًا، كانت تتلقّى العلاج في العناية المركّزة منذ أربعة أيام".
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