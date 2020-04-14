روحاني: السلع الأساسیة والأدوية والتجهيزات الطبية مؤمنة حتى نهاية العام الإيراني

أكّد الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​ أنّ "هناك أربعة ملايين طن من السلع الأساسية في جمارك وموانئ إيران، وأنّ مليون طن من هذه البضائع في طريقه إلى الأسواق، على أن يتمّ شحن الكميّات الباقية خلال الأسابيع المقبلة، الأمر الّذي سيُنعش الأسواق في البلاد".

وطمأن المواطنين، في كلمة له خلال جلسة للجنة الاقتصادية في الحكومة، بـ"توفّر السلع الأساسيّة و​الأدوية​ والتجهيزات الطبيّة حتّى نهاية العام الإيراني الحالي، الّذي ينتهي في الحادي والعشرين من آذار 2021". وتطرّق إلى القيود الّتي لا بدّ من تطبيقها في إطار التباعد الاجتماعي الذكي، لافتًا إلى أنّ "الجهات المختصّة ستُطلع المواطنين بالتدريج على ما يمكن تجاوزه من القيود الّتي وُضعت بسبب انتشار فيروس "كورونا"، وعودة النشاطات قليلة الخطر".

وأكّد روحاني أنّ "المؤسسات التعليمية بكلّ مستوياتها ستبقى معطلة حاليًّا"، مشيرًا إلى أنّه "تمّ تخصيص 23 ألف مليار تومان تُمنح على شكل قروض بلا فوائد للعوائل الفقيرة والمحتاجة".