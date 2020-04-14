أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 75 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في المغرب إلى 1838 حالة". وكشفت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 210 حالة، بعد تماثل سبع حالات جديدة للشفاء، فيما استقرّ عدد حالات الوفاة في 126"، لافتةً إلى أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 7771 حالة". وأهابت بالمواطنات والمواطنين "الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى 1838 بعد تسجيل 75 حالة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.