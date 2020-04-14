وزارة الصحة: 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

اعلنت ​وزارة الصحة​ العام انه حتى تاريخ 14 نيسان 2020، تم تسجيل 9 ​اصابات​ جديدة مثبتة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرفع العدد الاجمالي للاصابات الى 641، وذكرت ان 7 من الاصابات المسجلة هي للمقيمين في لبنان، بينما تم تسجيل حالتين من اللبنانيين الوافدين الخارج.

ولفتت الى تسجيل حالة وفاة ليرتفع عدد الوفيات الى 21 منذ انتشار المرض في 21 شباط الفائت.

وأعلنت وزارة الصحة أن الفحوص التي أجريت للركاب الذين وصلوا أمس في 13 نيسان على متن الرحلات الآتية من كل من باريس وجدة والغابون جاءت كلها سلبية.