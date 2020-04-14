وزارة الصحة: فحوص ركاب رحلات أمس الاثنين من باريس وجدة والغابون سلبية

أعلنت ​وزارة الصحة​ العامة أن الفحوص التي أجريت للركاب الذين وصلوا أمس في 13 نيسان على متن الرحلات الآتية من كل من ​باريس​ وجدة و​الغابون​ جاءت كلها سلبية.

وشددت وزارة الصحة على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد لكل الحالات السلبية لمدة اربعة عشر يوما، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.