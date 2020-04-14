اعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية كافة، ورد فيه: "عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الإستثنائية المتعلقة "بفيروس كورونا"، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 9/4/2020، نقرر ما يلي:
- يمدد تعليق الجلسات لغاية 26/4/2020 ضمنا، وذلك في المحاكم والدوائر القضائية كافة.
- تستمر المراجع القضائية الجزائية في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
- تستمر المراجع القضائية المدنية المختصة في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة.
- تؤمن الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر تمديد تعليق الجلسات في المحاكم والدوائر القضائية الى 26 الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.