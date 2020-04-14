شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب التركى منتقدًا حكومة أردوغان: " يتلاعبون بصحة الشعب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علق المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، على ما اسماه مسرحية استقالة وزير الداخلية سليمان صويلو التي لم يقبلها رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.

وقال المتحدث باسم الشعب الجمهوري فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن:"لقد رأينا مرة أخرى أن النظام العجيب لن يكون به استقالات بل يكون به عزل، ورأينا بشكل واضح أن الوزراء لا يمكنهم الاستقالة دون الحصول على موافقة نظام الرجل الواحد.

وتابع أوزتراك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمجلس المركزي بالحزب "أعيد سليمان صويلو إلى وظيفته التي استقال منها، وقال إنه لم يؤد مهامه، ونحن نعلم أن استقالة صويلو ليست الوحيدة التي تمنع "فقد أدركوا مرة أخرى أن النظام العجيب لن يكون به استقالات بل يكون به عزل. ورأينا بشكل واضح أن الوزراء لا يمكنهم الاستقالة دون الحصول على موافقة نظام الرجل الواحد.

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وأوضح أوزتراك ، أن كافة جهود العاملية في مجال الصحة بعدم خروج الشعب من المنازل ضاعت هباءً، وتسائل قائلا «من المسؤول عن هذا الخطأ الفادح. فهم يتلاعبون بصحة الشعب من ناحية ويسخرون بعقوله من ناحية أخرى.

واستقال صويلو، من منصبه، بعد تعرضه لحالة من الهجوم العنيف من قبل كافة فصائل المجتمع التركي، جراء قرار فرض حظر التجوال المفاجئ الذي تسبب في حالة من الارتباك والفوضى في تركيا، قبل أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه للاستقالة، ويمارس صويلو مهامه، وهو ما وصفته المعارضة التركية بمسرحية الاستقالة