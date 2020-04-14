وفد من إسكان البرلمان يتفقد انتظام العمل والإجراءات الوقائية بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انطلق وفد لجنة الاسكان والمرافق العامة بمجلس النواب برئاسة النائب عماد حمودة، لتفقد عدد من المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتأكد من انتظام سير العمل واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.
ويضم الوفد البرلماني برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، كل من النائب يسري المغازي وكيل اللجنة والنائب محمد إسماعيل أمين سر اللجنة، والنائب إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.
ومن المتوقع، أن تقوم اللجنة البرلمانية بتوزيع عدد المطهرات والكمامات والجوانتهات علي العمال المشتغلين بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية أثناء تفقدهم إياها
جدير بالذكر، أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلف الأمانة العامة للمجلس، بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم، وذلك في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها فى 29 من أبريل الجارى لمناقشة عدد الموضوعات المهمة.
ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس السادة النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الامانة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضماناً لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية.
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