إسبانيا تسجل 567 وفاة وأزيد من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت الجارة الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم من استعادة عدد من القطاعات لنشاطها.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 567 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهو رقم يمثل ارتفاعا جديدا في الوفيات بعد يومين من الانخفاض، حيث تم أمس تجيل 517 حالة وفاة.
وفي ذات السياق، قالت وزارة الصحة الإسبانية، أنها سجلت 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
ووفقا للمعطيات الرسمية، فقد بلغ عدد المتعافين من الوباء في عموم إسبانيا هذا الأسبوع أكثر من 64 ألف شخص، فيما لازال 87 ألف شخص تحت الرعاية الطبية منهم 7 آلاف شخص حالاتهم حرجة.
وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز قد قال إن إسبانيا “لا تزال بعيدة جدا عن إعلان النصر” في حربها ضد الوباء.
ورغم أن مسؤولي الصحة قالوا إن الوباء وصل إلى ذروته، إلا أنهم دعوا السكان إلى إتباع إجراءات الإغلاق، حيث تم تمديد فترة الحجر المنزلي الصارم المفروض في إسبانيا منذ 14 مارس إلى 25 أبريل، وسط توقعات بأن يمدد الحجر لمرة أخرى.
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