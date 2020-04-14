يشارك الفنان الشاب خالد، في مسلسل رمضاني تونسي، بعنوان “النوبة”، في خطوة يقوم بها النجم الجزائري لأول مرة في مساره.

ويحضر الشاب خالد في الجزء الثاني من مسلسل “النوبة” كضيف شرف، ليشارك في حفل زفاف ضمن أحداث قصة العمل الرمضاني، الذي يرتقب عرضه على قناة نسمة التونسية.

ولا يعتبر خالد أول نجم عربي أطل في المسلسل، حيث كان الفنان لطفي بوشناق، ضيف شرف إحدى حلقات الجزء الأول من مسلسل “النوبة”.

يذكر أن شائعات انتشرت، في اليومين الماضيين، تروج لإصابة الشاب خالد بفيروس كورونا، غير أن مصادر مقربة منه نفت كل ذلك، وأكدت أن الفنان الجزائري في صحة جيدة.