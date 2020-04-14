عاجل.. 75 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والحصيلة ترتفع إلى 1838 حالة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الجديدة لأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالبلاد. وقالت الوزارة، إن أعداد المصابين وصل إلى 1838 حالة إصابة، مسجلة 75 حالة جديدة. وحسب ذات الحصيلة، فقد استقر عدد الوفيات في 126 حالة، وتم تسجيل سبع حالات شفاء جديدة من الفيروس، ليصل مجموع المتعافين إلى 210 شخص.

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