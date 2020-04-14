مجلس النواب يعقد لقاء عاجلا لدراسة وضعية المغاربة العالقين بالخارج وعددهم يتجاوز 18 ألف شخص

وسط تفاقم أزمة المغاربة العالقين بالخارج بسبب إجراءات إغلاق الحدود تماشيا مع التدابير المتخذة لوقف جائحة كورونا، والذين يتجاوز عددهم 18 ألف مغربي، يستعد البرلمان لعقد لقاء عاجل لتدارس وضعيتهم.

وأعلن يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، عن اجتماع عاجل، ستعقده لجنته صباح غد الأربعاء، لدراسة موضوع المغاربة العالقين بالعديد من البلدان بسبب إنتشار وباء كوفيد 19.

وفي ظل الإجراءات التي يتخذها البرلمان لتقليص حضور النواب حفاظا على تدابير السلامة من فيروس كورونا، فقد تقرر الاقتصار في الحضور على ممثل واحد عن كل فريق ومجموعة نيابية لأشغال هذا الاجتماع.

يشار إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وجه كلمة أمس الإثنين، للمغاربة العالقين بالخارج، في حديثه خلال جلسة مساءلته الشهرية أمام مجلس النواب، وقال لهم إن البلاد في وضع استثنائي، مبشرا بـ”ترتيبات، وتحضيرات، واستعدادت للعودة”، داعيا إياهم للصبر بالقول “صبرو معنا”.

وتحدث العثماني عن التدابير، التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من أزمة المغاربة العالقين في الخارج، من خلال التكفل بهم وإيوائهم، وتوفير الدواء لبعض الحالات، وتجنيد أطر طبية لضمان الرعاية الصحية لهم، كما أكد أن الحكومة تكفلت بمصاريف دفن عدد من المغاربة بالخارج.

يذكر أن حقوقيين وجهوا مراسلة إلى العثماني، مطالبين بتدخله من أجل إجلاء المغاربة العالقين بالخارج، وفي المدينتين السليبتين، سبتة، ومليلية.