باغثت طائرة الشرطة بإيطاليا، اليوم أمس الاثنين، بعض خارقي القانون الذين كانوا يحتفلون فوق سطوح منازلهم بعيد الفصح، غير مكثرتين لخطر كورونا الذي ضرب إيطاليا وخلف خسائر كبيرة في الأرواح.
وكان بعض سكان مدينة باليرمو، يحتفلون فوق المباني قبل وصول مروحية الشرطة، لتضع حدا لتمردهم، وتمادى آخرون أكثر بنشر صور الاحتفال على مواقع التواصل مدعيا أنها أفضل طريقة للاحتفال.
ولا تزال التحقيقات جارية للتعرف على جميع المشاركين في احتفالات عيد الفصح فوق المباني ، والذي استخدم بعضهم ألعاب نارية دون ترخيص، وعرض الأطفال للخطر لاشراكهم في احتفالاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تحايلوا على الشرطة في إيطاليا واحتفلوا فوق الأسطح.. هيلوكوبتر تحلق لترصد هويتهم-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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