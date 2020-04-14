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شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني: وجهنا لجنة جمع التبرعات بتحويل مبلغ 150 ألف دولار للعالقين في مصر والهند والأردن والان مع التفاصيل
الثلاثاء 14 أبريل 2020
قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن السلطة المحلية بالمحافظة تتابع ملف العالقين من أبناء المحافظة خارج الوطن مع الجهات العليا في الدولة والحكومة ضمن القضية العامة للعالقين من أبناء الوطن في الخارج.
وأوضح ان السلطة المحلية تشعر بحجم معاناة أبناء المحافظة العالقين في الخارج نتيجة ابتعادهم عن أسرهم وأولادهم وبسبب ظروفهم الصعبة واستنزاف أموالهم لطول فترة البقاء في مواطن تواجدهم نتيجة اجراءات تلك الدول للوقاية من انتشار وباء "كورونا".
وأشار المحافظ الى أنه وجه لجنة جمع التبرعات بإعتماد تحويل مبلغ 150 ألف دولار لصالح مساعدة العالقين في كل من مصر والهند والأردن.
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