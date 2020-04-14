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البحسني: وجهنا لجنة جمع التبرعات بتحويل مبلغ 150 ألف دولار للعالقين في مصر والهند والأردن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن  السلطة المحلية بالمحافظة تتابع ملف العالقين من أبناء المحافظة خارج الوطن مع الجهات العليا في الدولة والحكومة ضمن القضية العامة للعالقين من أبناء الوطن في الخارج.

 

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وأوضح ان السلطة المحلية تشعر بحجم معاناة أبناء المحافظة العالقين في الخارج نتيجة ابتعادهم عن أسرهم وأولادهم وبسبب ظروفهم الصعبة واستنزاف أموالهم لطول فترة البقاء في مواطن تواجدهم نتيجة اجراءات تلك الدول  للوقاية من انتشار وباء "".

 

وأشار المحافظ الى أنه وجه لجنة جمع التبرعات بإعتماد تحويل مبلغ 150 ألف دولار  لصالح مساعدة العالقين في كل من مصر والهند والأردن.

 

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