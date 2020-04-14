فاوتشي: ترامب استمع إلى نصيحتي بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء 14 أبريل 2020

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء مكافحة الأمراض المعدية في الولايات المتحدة اليوم اثلثاء إن الرئيس دونالد ترامب استمع إلى نصيحته عندما أوصى بضرورة اتخاذ تدابير للحد من انتشار فيروس كورونا.



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وأدلى فاوتشي بهذه التصريحات بعد أن قال في مقابلة منفصلة إنه كان بالإمكان إنقاذ أرواح إنه لو بدأت الولايات المتحدة إجراءات الإغلاق التام مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد لكان بالإمكان إنقاذ أرواح .

وكرر ترامب تغريدة على تويتر يدعو فيها إلى إقالة فاوتشي بعد تلك المقابلة لكن البيت الأبيض قال إن ترامب لا يعتزم التخلي عن فاوتشي.