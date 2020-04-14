الرئيس الجزائري يعيّن قائداً جديداً للأمن

الثلاثاء 14 أبريل 2020

أقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس، بشكل مفاجئ، المدير العام للأمن الداخلي، العميد واسيني بوعزة، بعد عام كامل من توليه المنصب، وهو القرار الذي يأتي في سياق التغييرات التي يجريها تبون على المؤسسة العسكرية.



وترتكز مهمة «مديرية الأمن الداخلي» في عدد من القضايا الأمنية الحساسة، على رأسها قضايا الإرهاب، والمحافظة على الأمن العام، كما أضيفت لها العام الماضي، صلاحيات التحقيق في قضايا الفساد.