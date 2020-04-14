شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة "رايتس رادار" ترفض أحكام الإعدام الحوثية بحق 4 صحافيين والان مع التفاصيل

الثلاثاء 14 أبريل 2020 قال منظمة "رايتس رادار" إن استخدام الحوثيين للصحافيين المختطفين في المناورة والابتزاز السياسي، واحد من أسوأ صور القمع لحرية الرأي والتعبير.

Advertisements وعبرت عن رفضها التام لقرار القتل خارج القانون الذي أصدرته محكمة تابعة للحوثيين ضد الصحفيين المختطفين. وأكدت أن حكم اعدام الصحفيين صادر عن محكمة غير ذات اختصاص ولا ولاية قانونية نظراً لكون المحكمة الجزائية المتخصصة التي أصدر الحوثيون القرار باسمها كانت السلطات الشرعية ممثلة بمجلس القضاء الأعلى قد قررت نقلها إلى محافظة مأرب عام 2018

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