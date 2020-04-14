شكرا لقرائتكم خبر عن 49 إصابة جديدة بكورونا في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
سجلت أفغانستان 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات إلى 714 حالةً.
وأشار متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إلى تعافي 40 شخصًا على الأقل من الوباء في البلاد، بينما سجلت 23 حالة وفاة.
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